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Автор Евгения Васильева

Байден перепутал имя лидера Южной Кореи

Мир

Американский лидер Джозеф Байден во время выступления перепутал южнокорейского коллегу Юн Сок Ёля и бывшего президента республики Мун Чжэ Ина. При этом до ошибки глава Штатов несколько раз правильно назвал имя лидера.

"Огромное вам всем спасибо, Вам, президент Мун… Юн, спасибо за всё, что вы сделали", — сказал Байден во время встречи с коллегой на территории завода Samsung в Пхёнтхэке.

Ранее руководитель США оговорился и сообщил, что граждане Украины защищают его страну. Также в ходе выступления в Белом доме президент перепутал свою должность и назвал себя сенатором от штата Делавэр.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
сша джо байден южная корея
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