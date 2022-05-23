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Автор Максим Александров

В Польше испугались "бездомности и голода" из-за наплыва украинских беженцев

Мир

В Польшу после начала боевых действий на Украине перебралось рекордное количество беженцев. По данным на середину мая их число составляет почти 3,5 миллиона. Однако страна не имеет правительственных программ для их поддержки и расселения, сообщают польские СМИ.

В Польше испугались "бездомности и голода" из-за наплыва украинских беженцев

Так член гуманитарного фонда "Открытый диалог", созданного для помощи украинцам, Бартон Крамек заявил, что не мог предвидеть того, что фантастическая единодушная помощь поляков имеет пределы и не способна заменить государственную и местную политику по данному вопросу.

Коллега Крамека Кайетан Врублевский уверяет, что польские граждане, которые приютили украинских беженцев, уже приходят и заявляют о желании вернуться к нормальной жизни.

Он считает, что винить поляков нельзя. И добавил, что опасается появления "бездомности и голода" из-за большого количества беженцев с Украины.

Врублевский отметил, что многие приезжие остаются во временных лагерях не на несколько дней, а на недели. И при этом значительная часть беженцев совсем не хочет покидать крупные города.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
Темы польша беженцы украина
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