В Польше испугались "бездомности и голода" из-за наплыва украинских беженцев

В Польшу после начала боевых действий на Украине перебралось рекордное количество беженцев. По данным на середину мая их число составляет почти 3,5 миллиона. Однако страна не имеет правительственных программ для их поддержки и расселения, сообщают польские СМИ.

Так член гуманитарного фонда "Открытый диалог", созданного для помощи украинцам, Бартон Крамек заявил, что не мог предвидеть того, что фантастическая единодушная помощь поляков имеет пределы и не способна заменить государственную и местную политику по данному вопросу.

Коллега Крамека Кайетан Врублевский уверяет, что польские граждане, которые приютили украинских беженцев, уже приходят и заявляют о желании вернуться к нормальной жизни.

Он считает, что винить поляков нельзя. И добавил, что опасается появления "бездомности и голода" из-за большого количества беженцев с Украины.

Врублевский отметил, что многие приезжие остаются во временных лагерях не на несколько дней, а на недели. И при этом значительная часть беженцев совсем не хочет покидать крупные города.