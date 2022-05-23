Украинская беженка, в которую влюбился британец, оказалась мелкой мошенницей

Вслед за британскими СМИ романтичную историю любви британца Тони и беженки Софии подхватили и украинские издания. Правда, они добавили в неё новых пикантных подробностей.

Напомним, британский таблоид на днях поместил на обложке трогательный рассказ о том, как британец Тони Гарнетт приютил у себя дома 22-летнюю беженку из Львова. Закончилось это не очень хорошо для его жены и детей. Уже через 10 дней пребывания украинки в семье десятилетний брак дал трещину и распался.

Однако на самом деле украинская разлучница София Каркадым оказалась не львовянкой, а киевлянкой, пишет "Порадница". Ранее она занималась мелким мошенничеством под разными вымышленными именами. Например, бралась за написание курсовых работ, а после получения предоплаты исчезала.

Кстати, доступ к своим соцсетям София сразу же после встречи с Тони ограничила.

В связи с вновь открывшимися обстоятельствами появляется закономерный вопрос, насколько долго продлятся новые романтические отношения влюблённого британца.