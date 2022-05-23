Чижов: Зеленского, упорно говорящего о победе Украины, ждёт разочарование

То, что украинский лидер Владимир Зеленский в последнее время сам себе противоречит, говорит о том, что он абсолютно не понимает, что на самом деле происходит "на земле". Об этом сообщил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Политик отметил, что Зеленский, как и раньше, продолжает убеждать всех в скорой победе Украины, при этом подчёркивая необходимость дипломатического разрешения конфликта.

"Зеленский, конечно, известный артист… Говорит он примерно одно и то же, что Украина побеждает. Хотя в последнее время в его риторике появилось определенное раздвоение: с одной стороны, выход из кризиса — это дипломатическое решение, а с другой стороны, Украина должна победить", — сказал Чижов на телеканале "Россия 24".

Политик отметил, что Зеленский — лишь рупор своих западных кураторов, которые все как один желают России поражения. Чижов иронично подчеркнул, что всех их ждёт разочарование.

Причиной двойственных заявлений Зеленского и западных спонсоров Украины является "абсолютное незнание ситуации на "земле", добавил Чижов.