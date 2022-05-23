Во время очередного выступления президент Незалежной Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в том оружие, которое она просит. Однако Киеву предоставляют "не то", что нужно.
"Нужно всё оружие, которое мы просим, а не только то, что нам дают", — сказал Зеленский на всемирном экономическом форуме.
Кроме того, по словам главы киевского режима, Украина нуждается в пяти миллиардах долларов ежемесячно.
Ранее конгресс США одобрил очередную материальную помощь Украине в размере 40 миллиардов долларов. Общая сумма расходов Америки на Украину уже составила около 54 миллиардов долларов.
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Со слов президента Незалежной, украинская армия одерживает одну победу за другой. А вскоре ВСУ и вовсе отбросят ВС России на первоначальные позиции.