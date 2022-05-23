Зеленский заявил, что Украине нужно всё оружие, которое она просит у Запада

Во время очередного выступления президент Незалежной Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в том оружие, которое она просит. Однако Киеву предоставляют "не то", что нужно.

"Нужно всё оружие, которое мы просим, а не только то, что нам дают", — сказал Зеленский на всемирном экономическом форуме.

Кроме того, по словам главы киевского режима, Украина нуждается в пяти миллиардах долларов ежемесячно.

Ранее конгресс США одобрил очередную материальную помощь Украине в размере 40 миллиардов долларов. Общая сумма расходов Америки на Украину уже составила около 54 миллиардов долларов.