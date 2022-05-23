Шипилин: Зеленский и Дуда делают то, что им велели США

По мнению политолога Павла Шипилина, польский лидер Анджей Дуда приезжал в Киев обсудить судьбу Западной Украины.

Эксперт напомнил, что Дуда и сам этого не скрывал, говоря об отсутствии границ между Украиной и Польшей в будущем. Плюс стоит упомянуть о законе, согласно которому поляки получат от Украины особый статус, который сейчас обсуждает Верховная Рада.

"Вероятно, речь идет о том, чтобы в удобоваримой форме разрешить Варшаве введение войск и передачу контроля (не самой территории, все не так прямолинейно) над Галичиной. Напомню, националисты считают Галичину — "самой украинской Украиной". В ближайшие недели мы точно поймем, о чем шла речь в Киеве: что США велели сделать Зеленскому, а что — Дуде", — сказал Шипилин в разговоре с "Народными новостями".

По мнению политолога, президент Украины Владимир Зеленский мечтает, чтобы в украинском конфликте было задействовано НАТО, и действует через Польшу как члена Альянса.

При этом эксперт отметил наивность украинского лидера, который вынужден быть пешкой в игре, сценарий которой пишут заокеанские кураторы Украины.

"Ход Зеленского нельзя назвать хитрым, скорее, наивным. К тому же, это не его ход. Его придумали где-то за океаном, довели до Польши, которой вся эта история нравится. Теперь всё это будет реализовываться. Через некоторое время мы поймем до чего договорились Зеленский, американцы и поляки. Это — самая главная интрига", — добавил Шипилин.