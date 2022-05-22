Подоляка: Польша готовится откусить кусок "украинского пирога"

Объятия президента Польши Анджея Дуды с лидером Украины Владимиром Зеленским очень похожи на "поцелуй Иуды". Такое мнение высказал журналист и блогер Юрий Подоляка.

Эксперт процитировал слова автора телеграм-канала Рыбарь, который считает, что сегодняшний визит Дуды в Киев связан с подготовкой почвы для потенциального ввода войск на Западную Украину. Особенно обращает на себя внимание появление законопроекта о специальном статусе польских граждан на Украине, детали которого пока до конца неясны.

Но он существенно расширяет права поляков на Украине. Аналитик считает, что в обозримой перспективе аналогичных двусторонних документов будет становиться только больше.

Хотя сами по себе они не означают, что польские войска уже завтра или даже через месяц обязательно войдут на территорию Украины, но они открывают огромное окно возможностей для Варшавы и развязывают руки для непосредственного вторжения на территорию соседнего государства, делает вывод автор канала.

С ним согласился и Подоляка, который даже сравнил Польшу с известным библейским персонажем Иудой.

"В Христианстве есть такое понятие — "поцелуй Иуды". Сдается мне, что сейчас Польша, очень похожа, на того самого Иуду, который якобы будучи на стороне Киева, готовится откусить свой кусок "украинского пирога"", — образно выразился журналист.