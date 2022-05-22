Кива: Дуда приехал обсудить с Зеленским условия передачи Польше части Украины

Основная цель визита президента Польши Анджея Дуды на Украину — обсудить с Владимиром Зеленским условия и время возможной передачи под контроль западных областей Украины. Об этом заявил оппозиционный киевскому режиму политик, экс-депутат Рады Илья Кива со ссылкой на собственный источник в Офисе президента Зеленского.

По мнению, Кивы, Дуда мечтает войти в историю, как тот, кто вернул Польше Львов, а Украина, как государство, доживает свои последние месяцы.

"Зеленский сыграл свою роль!" — заключил бывший депутат.

Ранее российский политолог Марат Баширов также предположил, что визит Дуды в Киев 22 мая может быть связан с подготовкой ввода польской армии на территорию Западной Украины.