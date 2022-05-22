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Автор Максим Александров

Баширов: Зеленский готовит вторжение Польши на Западную Украину

Мир

Визит президента Польши Анджея Дуды в Киев может иметь непосредственную связь к подготовке ввода польских войск на Западную Украину. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов.

Аналитик заметил, что Дуда прибыл с визитом на Украину в воскресенье, 22 мая, и одновременно с этим президент страны Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной Рады законопроект об особом правовом статусе граждан Польши на Украине. А это как раз может указывать на подготовку правовой основы для последующего захода поляков, считает эксперт.

"Зеленский готовит вторжение Польши в западные области Украины", — написал он в своём Телеграм-канале.

Напомним, ранее в Сети появился документ о том, что 22 мая коалиционные войска Польши и Литвы войдут на территорию четырёх западных областей Украины.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
литва россия польша украина анджей дуда владимир зеленский
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