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Автор Екатерина Широкова

Адмирал США Маллен: битва за восток Украины будет кровавой, как на "Азовстали"

Мир

Бои за восток Украины могут перейти в "затяжную и кровавую" фазу, заявил адмирал в отставке, бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов Майк Маллен. По его мнению, ситуация может накалиться, как это было на "Азовстали" в Мариуполе.

По словам военного в отставке, именно в этой части страны конфликт "обнажит" все аспекты спецоперации на Украине.

"Я думаю, что нас ждёт долгая битва. Это будет кроваво. Это будет видно. Это будет то, чем является война", — цитирует выступление адмирала на американском телевидении The Washington Post.

По его словам, Украина уже сдала "Азовсталь" и стратегический портовый город Мариуполь, несмотря на попытку "противостоять российским военным".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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