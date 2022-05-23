Мединский: власти Украины не сдержали обещание наказать убийц российских пленных

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что украинские переговорщики обещали наказать виновных в убийствах пленных российских военных, однако до сих пор этого не сделали.

По его словам, члены украинской делегации согласились с российскими политиками в том, что представители ВСУ жестоко обошлись с солдатами из РФ.

"Кого наказали? Кого-то нашли? Огласите, пожалуйста, весь список", — сказал Мединский в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Он также добавил, что украинские националисты снимали на телефон, как они "добивают" российских военнослужащих, лежащих со связанными руками на дороге. Как отметил Мединский, на некоторых видеозаписях зафиксирована стрельба по коленям пленных.

"Такого, пожалуй, даже нацисты не делали", — подчеркнул помощник президента РФ.

Ранее Мединский сообщил, что российско-украинские переговоры были заморожены по инициативе Киева.