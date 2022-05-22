Мединский о переговорах с Украиной: "Встреча Путина и Зеленского возможна"

Помощник Владимира Путина Владимир Мединский рассказал о перспективах переговоров с украинской стороной.

Мединский объяснил, что переговоры России и Украины были заморожены по инициативе украинский властей. Политик отметил, что российская сторона просто взяла паузу в этом вопросе, так как никуда не торопится.

Помощник президента РФ сказал, что стремления продолжать диалог Украина не проявляет.

"Встреча Путина и Зеленского возможна, но уже на финальном этапе. Необходимы документы высокой степени готовности. Главы государств должны встречаться, чтобы достигнуть финальной договоренности и подписать документы, а не для того, чтобы сфотографироваться", — объяснил Мединский.

Политик уверен, что Украине не стоит верить "англо-саксам", так как они преследуют цели нанести максимальный вред России и колонизировать Украину.

Ранее Владимир Зеленский признал, что Украине и России придётся снова сесть за стол переговоров.