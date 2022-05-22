Австрия нашла и заморозила российские активы на 254 миллиона евро

Австрия на фоне ограничительных мер против Москвы заморозила активы россиян на сумму 254 миллионов евро на 97 счетах, сообщает телеканал ORF со ссылкой на соответствующий документы ведомства канцлера.

Поиском российских активов занимается рабочая группа в Управлении государственной безопасности и разведки при министерстве внутренних дел страны совместно с другими ведомствами. В ближайшие дни заработает новая система отчетности, призванная облегчить поиски таких активов.

По данным Европейской комиссии, общее число российских физических лиц и организаций, внесенных с 2014 года в санкционные списки Евросоюза, составило 1091 и 80 соответственно.

Ограничительные меры против России не помогут Европе преодолеть украинский кризис. Если их главная цель в предотвращении конфликтов, то Евросоюзу стоит ввести эмбарго против США и Саудовской Аравии, сообщил депутат от Хорватии Мислав Колакушич на одном заседании Европарламента.