В Европарламенте назвали санкции против Москвы «невероятной ложью»

Ограничительные меры против России не помогут Европе преодолеть украинский кризис. Если их главная цель в предотвращении конфликтов, то Евросоюзу стоит ввести эмбарго против США и Саудовской Аравии, сообщил депутат от Хорватии Мислав Колакушич на одном заседании Европарламента.

По его словам, санкции против Саудовской Аравии необходимы из-за разжигания на протяжении нескольких лет войны в Йемене. Из США, по мнению парламентария, необходимо запретить импорт нефти и газа, так как Вашингтон участвовал в большем количестве военных конфликтов, чем любая другая страна за последние десятилетия.

Колакушич считает санкции против Москвы "невероятной ложью" и "лицемерием", однако не уточнил настоящую цель введения запретов. При этом Евродепутат отметил, что от разрыва экономических связей с Москвой, прежде всего страдают европейцы.

Западные страны хотели бы ещё вводить санкции против РФ, но не решаются этого делать, потому что рестрикции принесут с собой ещё большие экономические проблемы. Такая точка зрения изложена в Washington Post. Авторы статьи назвали количество санкций, уже введённых против России, "экстраординарным".