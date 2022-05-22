Медведев поиронизировал над старостью Байдена

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ироничном ключе прокомментировал поведение президента США Джо Байдена в Сеуле.

Медведев рассказал, что в Южной Корее журналисты попросили Байдена передать послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

"В ответ Байден сказал просто "Hello", а затем, спустя несколько секунд, добавил: "Это все… Точка". Трудно ему", — сообщил экс-президент России в соцсети.

Медведев прикрепил к своему посту видеозапись из сериала про генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева и ролики выступлений Байдена. Судя по всему, зампред Совбеза РФ хотел указать на сходство двух лидеров, которые в преклонном возрасте испытывали трудности с произношением слов.

Байден посетил Южную Корею в рамках своего азиатского турне, которое продлится до 24 мая. В Сеуле американский лидер встретился с новым президентом страны Юн Сок Елем.

Ранее врач-нарколог, психиатр Василий Шуров диагностировал Байдену старческое слабоумие и отметил, что его деменция прогрессирует.