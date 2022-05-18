EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

Психиатр о старческом слабоумии Байдена: "Деменция всегда прогрессирует"

Здоровье

Врач-нарколог, психиатр Василий Шуров объяснил Pravda.Ru, почему президент США Джо Байден испытывает трудности с произношением слов.

Психиатр о старческом слабоумии Байдена: "Деменция всегда прогрессирует"

"Там проблем много: нарушение координации, дезориентация в пространстве, человек не может сформулировать простейшие мысли, его к выступлению готовят, он всё время читает с суфлера, происходит жёсткий контроль вопросов. Мы имеем дело с прогрессирующей деменцией, то есть со старческим слабоумием", — заявил Шуров.

Он отметил, что Байден стал объектом насмешек, потому что ему уже не помогают ни таблетки, ни суфлёры.

"Понятно, что фармацевты и личные врачи готовят Байдена к каждому такому общению. Но мы всё равно видим, что фармакология, специально обученные специалисты и телесуфлёры не помогают. Причём все уже смеются над этим. Сегодня Илон Маск уже покритиковал, что США управляет телесуфлёр, а Байдена назвал "ходячим пиджаком". Это из истории "король голый". Очевидно, что у президента тяжёлые ментальные проблемы. Но все делают вид, что их нет", — сказал собеседник издания.

По словам психиатра, болезнь Байдена будет прогрессировать по мере дегенерации его головного мозга, и скоро он не сможет выполнять обязанности президента. Более того — ему потребуется сиделка.

"Деменция всегда прогрессирует. Она начинается с легких нарушений координации, внимания, памяти, а потом приводит человека к тяжелой инвалидности. Тот же президент США Рональд Рейган умирал от Альцгеймера, он никого не узнавал, был полностью беззащитен. Поэтому болезнь Байдена прогрессировать. Дальше будет чуднее. Он же уже, извините, путает мертвого сына и живого, путает должности", — добавил Шуров.

Ранее президент США Джо Байден не смог выговорить название возглавляемой страны.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Елена Андреева
Темы сша илон маск джо байден василий шуров
Sberbank
Новости
Пленные боевики с "Азовстали" благодарят врачей Новоазовской больницы за помощь
Психиатр о старческом слабоумии Байдена: "Деменция всегда прогрессирует"
Baza: Никол Пашинян просил Путина ввести войска ОДКБ в Армению
Вассерман: "азовцев"* нельзя обменивать, их надо судить
Садальский о предложении сделать флагом РФ Знамя Победы: "Страны уже нет"
Экс-ведущий Top Gear Кларксон: миру грозит каннибализм из-за ситуации на Украине
Леонков: ВС РФ нанесут удары по центру принятия решений в Киеве
Певец Данко призвал освободить Пугачёву из "плена" Галкина
Хуснуллин: Запорожская область будет работать "в дружной российской семье"
Российский ответ на решение Финляндии вступить в НАТО станет сюрпризом
Популярное
Мир. Новости мира
Британский наёмник Эндрю: "Лично я не видел никаких трупов в Буче"

Наёмник из Великобритании приехал воевать за Украину, однако вскоре сложил сдался в плен. Он рассказал о том, что увидел в Буче после отхода из города русских.

Британский наёмник Эндрю: "Лично я не видел никаких трупов в Буче"
Ищенко: численность ВСУ на Днепре в 2-3 раза превосходит группировку ВС РФ
Силовые структуры
Ищенко: численность ВСУ на Днепре в 2-3 раза превосходит группировку ВС РФ
Силовые структуры
Пленный солдат ВСУ: опыт НАТО бесполезен в реальном бою
Силовые структуры
МВД ЛНР: 16 тысяч наёмников и боевиков ВСУ находятся в котле под Северодонецком
Любовь Степушова Мадуро может смело повышать ставки в переговорах с США по нефти Любовь Степушова Игорь Буккер Handelsblatt: цель России не денацификация, а деукраинизация Игорь Буккер Людмила Черткова Коллективный Запад заново открывает для себя закон бумеранга Людмила Черткова
Силовые структуры
Минобороны: армия РФ уничтожила подразделения наёмников из Европы на Украине
Мир. Новости мира
Военный эксперт Пек: "украинское вторжение" в Россию — катастрофа для Киева
Финский адмирал призвал россиян лечь в землю Финляндии, как в 1939 году
Мир. Новости мира
Финский адмирал призвал россиян лечь в землю Финляндии, как в 1939 году
Последние материалы
Пленные боевики с "Азовстали" благодарят врачей Новоазовской больницы за помощь
Психиатр о старческом слабоумии Байдена: "Деменция всегда прогрессирует"
Baza: Никол Пашинян просил Путина ввести войска ОДКБ в Армению
Вассерман: "азовцев"* нельзя обменивать, их надо судить
Садальский о предложении сделать флагом РФ Знамя Победы: "Страны уже нет"
Экс-ведущий Top Gear Кларксон: миру грозит каннибализм из-за ситуации на Украине
Леонков: ВС РФ нанесут удары по центру принятия решений в Киеве
Певец Данко призвал освободить Пугачёву из "плена" Галкина
Востоковед: "Никакие меры не закроют Европу от цунами беженцев"
Хуснуллин: Запорожская область будет работать "в дружной российской семье"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников