Психиатр о старческом слабоумии Байдена: "Деменция всегда прогрессирует"

Врач-нарколог, психиатр Василий Шуров объяснил Pravda.Ru, почему президент США Джо Байден испытывает трудности с произношением слов.

"Там проблем много: нарушение координации, дезориентация в пространстве, человек не может сформулировать простейшие мысли, его к выступлению готовят, он всё время читает с суфлера, происходит жёсткий контроль вопросов. Мы имеем дело с прогрессирующей деменцией, то есть со старческим слабоумием", — заявил Шуров.

Он отметил, что Байден стал объектом насмешек, потому что ему уже не помогают ни таблетки, ни суфлёры.

"Понятно, что фармацевты и личные врачи готовят Байдена к каждому такому общению. Но мы всё равно видим, что фармакология, специально обученные специалисты и телесуфлёры не помогают. Причём все уже смеются над этим. Сегодня Илон Маск уже покритиковал, что США управляет телесуфлёр, а Байдена назвал "ходячим пиджаком". Это из истории "король голый". Очевидно, что у президента тяжёлые ментальные проблемы. Но все делают вид, что их нет", — сказал собеседник издания.

По словам психиатра, болезнь Байдена будет прогрессировать по мере дегенерации его головного мозга, и скоро он не сможет выполнять обязанности президента. Более того — ему потребуется сиделка.

"Деменция всегда прогрессирует. Она начинается с легких нарушений координации, внимания, памяти, а потом приводит человека к тяжелой инвалидности. Тот же президент США Рональд Рейган умирал от Альцгеймера, он никого не узнавал, был полностью беззащитен. Поэтому болезнь Байдена прогрессировать. Дальше будет чуднее. Он же уже, извините, путает мертвого сына и живого, путает должности", — добавил Шуров.

Ранее президент США Джо Байден не смог выговорить название возглавляемой страны.