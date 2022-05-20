Украинские войска бросили тысячи боеприпасов и вооружения на улицах Рубежного

Пресс-служба Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) сообщает, что украинские войска бросили тысячи боеприпасов и вооружения на улицах Рубежного.

В Рубежном местные жители приводят город в порядок после отступления украинских войск. Граждане проводят уборку улиц и магистралей, освобождая их от пыли, древесных опилок и, самое главное, осколков.

"На сегодняшний день в городе функционирует несколько точек, где можно набрать питьевую воду. Туда сходится жители как из центральных, так и отдалённых районов рубежного", — сообщает пресс-служба НМ ЛНР.

Сообщается, что одной из острых проблем для рубежан является беспорядочно брошенное перед отступлением украинскими боевиками оружие. Среди боеприпасов на улицах Рубежного валяются противотанковые управляемые ракеты, выстрелы к БМП-1 и СПГ-9 и гранатометы различных модификаций.