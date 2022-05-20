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Автор Екатерина Широкова

Экс-подполковник СБУ: на "Азовстали" мог находиться нацист из США

Мир

Среди боевиков националистического полка "Азов"* мог находиться и "сотрудник" из США, который обеспечивал связь с американскими представителями, заявил экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

Экс-подполковник СБУ: на "Азовстали" мог находиться нацист из США

По словам Прозорова, американский нацист Кент Маклеллан публиковал фото с завода в социальных сетях.

"Там фото публикует, очень похоже, что на заводе сидит. Да и сам он говорил, что находится с Денисом Прокопенко, командиром "Азова"*, — рассказал экс-подполковник РИА Новости.

По данным экс-сотрудника СБУ, Маклеллан состоит в "Национальном социалистическом движении", где все участники в основном неофашисты. Кроме того, он неоднократно был осуждён за преступления на почве расизма. По мнению подполковника, поимка американского нациста необходима, так как он может стать важным свидетелем.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша украина
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