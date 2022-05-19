Подоляк: "Позиция Украины в переговорах с РФ — это оружие, санкции, деньги"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что пока Россия не выведет свои войска с украинской территории, переговорная позиция Украины будет выглядеть в виде санкций, оружия и денег.

"Не предлагайте нам прекращение огня — это невозможно без тотального вывода войск РФ. Украинское общество не интересует новый "Минск" и возвращение войны через несколько лет. Пока Россия не готова полностью вывести свои войска, наша переговорная позиция — это оружие, санкции и деньги", — заключил он.

Ранее Подоляк сообщил, что Россия не сможет провести референдумы о присоединении юга и востока Украины. Однако столь громкое заявление он не подкрепил никакими фактами.