Подоляк категорично заявил, что РФ не сможет присоединить юг и восток Украины

Советник в Офисе президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что Россия не сможет провести референдумы о присоединении юга и востока Украины. Однако столь громкое заявление он не подкрепил никакими фактами.

"Любые заявления России о "референдумах, народных республиках, присоединении той или иной оккупированной части" абсолютно ничтожны. Ничего этого не будет, кроме одного — увеличения количества уничтоженных оккупантов. Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области — это Украина", — категорично заявил Подоляк.

О дальнейшей судьбе Херсонщины говорят много. Бывший мэр города Игорь Колыхаев говорил ранее, что область присоединят к Крыму. Российские власти видят ситуацию иначе, пишет "Военное обозрение". Такое судьбоносное решение должны принимать жители региона, выразив его путём голосования, считает первый зампред комитета ГД РФ по международным делам Алексей Чепа.

Но точку в вопросе поставил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов, объяснив, что проводить референдум в России не понадобится. Достаточно будет результатов местного референдума, а далее нужно заключить договор между РФ и администрацией региона. Поэтому безапелляционные заявления, которые сделал Подоляк, ни чем не обоснованы.