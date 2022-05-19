Постпред РФ при ООН Василий Небензя поделился подозрениями насчёт того, куда может идти зерно, вывозимое из Украины. По его мнению, украинская пшеница совсем не обязательно отправляется на нужды странам, ощущающих нехватку продовольствия, а, вероятнее всего, пополняет запасы Евросоюза.
Также Небензя рассказал, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил сделать исключение в ряду антироссийских санкций, касающееся экспорта удобрений из РФ.
Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин спрогнозировал глобальный голод во всём мире как следствие украинского конфликта и санкций против России. Он считает, что испытывать нехватку продовольствия бедные страны начнут уже к концу 2022 года.
О том же самом предупредил и постпред Египта при ООН Усама Махмуд. Он сообщил, что голод на африканском континенте затронет 300 миллионов граждан.
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Во время допроса пленный украинский боевик признался, что вся военная наука от британских инструкторов НАТО оказалась неприменима в реальном бою.