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Автор Юлиана Смирнова

Дэвид Бизли просит Путина открыть морские порты на Украине для вывоза зерна

Мир

Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли попросил президента России Владимира Путина открыть морские порты на Украине для вывоза зерна.

Дэвид Бизли просит Путина открыть морские порты на Украине для вывоза зерна

В Москве неоднократно заявляли, что порты заблокированы самой Украиной, а не Россией. Бизли заявил, что если порты не будут открыты, то это будет считаться объявлением войны глобальной продовольственной безопасности. По его словам, это повлечёт за собой голод, дестабилизацию государств, а также массовую миграцию.

"Крайне важно, чтобы мы позволили открыть эти порты. Потому что это не только об Украине, это о беднейших из беднейших по всему миру, находящихся на грани голода. <…> Так что я прошу президента Путина: пожалуйста, откройте эти порты", — сказал Бизли на встрече по продовольственной безопасности.

16 мая газета Wall Street Journal сообщила, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш просит Россию не препятствовать выходу грузов из Украины. Взамен он пообещал содействовать смягчению антироссийских санкций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил западным коллегам, что порты на Украине заминированы, а это представляет реальную угрозу для судов. Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявлял, что это Украина блокирует иностранные суда ради создания в своих внутренних водах и территориальном море угрозу их обстрела. По словам Лаврова, Россия принимает меры, чтобы обеспечить безопасную полосу движения судов в акваториях Чёрного и Азовского морей.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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