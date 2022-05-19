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Автор Игорь Рябов

Кириенко: Запад просчитался в отношении россиян — они не отвернулись от Путина

Мир

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что сейчас против России воюет не Украина, а объединённый Запад, который использует украинцев для достижения своих целей.

Кириенко: Запад просчитался в отношении россиян — они не отвернулись от Путина

По словам Кириенко, в начале спецоперации Запад начал оказывать на РФ беспрецедентное давление, которое выразилось в экономических санкциях и информационной войне. В Брюсселе и Вашингтоне гадали, сколько потребуется времени, прежде чем россияне начнут возмущаться и выйдут на улицы с протестами против против руководства РФ. Запад планировал, что в таком случае российские власти будут вынуждены разбираться с протестами внутри страны и не смогут продолжать спецоперацию на Украине.

"Произошло все ровно наоборот — консолидация общества, резкий рост поддержки президента и решения о спецоперации. Даже появился термин "донбасский консенсус", — сказал Кириенко.

По его словам, операция против России готовилась неглупыми людьми, но они ошиблись в том, что посчитали россиян такими же, как они. Однако для граждан РФ "есть вещи более важные, чем возможность приобрети тот или иной товар в магазине", отметил замруководителя АП.

Он подчеркнул, что для россиян главными являются не материальные, а морально-нравственные ценности.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина сергей кириенко
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