Кириенко стал куратором взаимодействия с ДНР и ЛНР в Кремле

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко будет курировать взаимодействие с ДНР и ЛНР в Кремле.

По информации близких к Кремлю источников РБК, Кириенко, который отвечает за работу внутриполитического блока, стал куратором отношений с народными республиками вместо замруководителя АП Дмитрия Козака.

Сообщается, что теперь работа с ЛДНР будет задачей не подведомственного Козаку управления по приграничному сотрудничеству, а управления по внутренней политике. По словам одного из источников, для этих целей в УВП решено создать специальный департамент.

"Смена куратора свидетельствует как минимум об особом порядке взаимодействия с республиками и создании единого внутриполитического пространства, как максимум — о рассмотрении сценария возможного вхождения республик в состав России", — заявил один из собеседников агентства.

Ранее стало известно о посещении Кириенко Донецка. Сообщается, что первый замглавы АП посетил ДНР вместе с начальником УВП Андреем Яриным и сотрудниками внутриполитического блока Кремля.