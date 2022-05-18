Британия поддержит проведение военного трибунала над Путиным

Глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс поддержала идею военного трибунала на российским лидером Владимиром Путиным и другими российскими чиновниками из-за спецоперации на Украине.

"Мы четко отдаем себе отчет, что Путин и все те, кто стоит за ужасающими военными преступлениями, которые совершаются в Украине, должны быть привлечены к ответственности, и мы очень тесно сотрудничаем с Международным уголовным судом", — цитирует её слова The Guardian.

Трасс пообещала Киеву помочь с доказательной базой так называемых военных преступлений в виде свидетельских показаний и видеодоказательств.