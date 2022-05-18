Песков: ситуация на "Азовстали" не является эвакуацией, боевики сдаются

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на попытки Киева выдать сдачу боевиков с мариупольского завода "Азовсталь" за эвакуацию.

По его словам, военные, которые укрывались на территории "Азовстали", активно сдаются.

"Здесь трактовка может быть только однозначной и определение однозначно. Они сдаются и складывают оружие", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, как Кремль воспринимает позицию Киева по ситуации на "Азовстали".

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что боевики националистического полка "Азов"* и ВСУ продолжают сдаваться в плен на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. На кадрах, опубликованных ведомством, видно, как они выходят на костылях и с баулами US Army.

Глава ДНР Денис Пушилин убеждён: судьбу сдавшихся боевиков нужно решать в суде.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.