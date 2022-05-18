Ищенко: киевский режим может рухнуть в считанные дни

Цель США на Украине — сделать так, чтобы России осталась выжженная территория в состоянии гуманитарной катастрофы. И эту стратегию американцы последовательно реализуют по трём пунктам. Такое мнение высказал политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт считает, что Киев лишится большей части промышленности, работающей на оборону, а также не менее чем половины населения при отступлении с левобережной Украины. То есть контингент людей, которых можно было бы призвать на фронт, сократится.

Также значительная часть мотивации будет армией, служат в которой в основном выходцы с Юго-Востока, потеряна после того, как во власти России окажутся родные для солдат и офицеров города. В итоге произойдёт усиление дезертирства, пояснил аналитик в беседе с Украиной. ру.

И третье — будут утрачены части территориальной обороны, почти полностью сформированные на Юго-Востоке, добавил политолог.

По его мнению, жители Центральной и Западной Украины потерю почти половины территории воспримут как катастрофическое поражение, а воля украинского общества к сопротивлению снизится.

При таком сценарии утративший поддержку большей части населения режим может обрушиться за несколько дней, так и не успев довести до конца уничтожение украинской экономики и собственных граждан.

Для США это стало бы серьёзнейшим провалом их стратегии, — заключил собеседник издания.