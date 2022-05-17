Поляки в Варшаве испортили митинг украинцам

В Варшаве украинские мигранты устроили очередной митинг у одного из городских памятников.

По сложившейся со времён Майдана 2014 года традиции, у подножия монумента организаторы устроили то ли выставку, то ли мини-рынок с демонстрацией украинских товаров: флагов, фотографий и плакатов, восхваляющих неонацистов террористического батальона "Азов"*.

Но потусить в своё удовольствие беженцы из Незалежной не смогли — им попросту не дали этого сделать поляки, неожиданно для митингующих переставшие вдруг быть по-доброму толерантными и сочувствующими. А всё потому, что им — удивительное дело — не понравилось происходящее, и они решили напомнить гостям Варшавы, что они тут задержались.

Так, один из поляков подошел к украинцам и спросил, есть ли у них совесть, чтобы защищать нацизм.

"Идите работать! Пошли вон отсюда, бандеровцы", — сказал автор видео.

Также в ответ на крик молодых мужчин поляк поинтересовался, почему они не на Украине, и почему не "в окопах", а в Польше — прячутся и требуют от правительства страны пособия и хороших условий пребывания.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ