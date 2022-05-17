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Автор Юлия Миленина

Прокаев: проблемы с мобилизацией заставят Украину пойти на переговоры с РФ

Мир

Киев решится на переговоры с Москвой, когда на Украине начнутся проблемы с проведением мобилизации. Об этом заявил военный эксперт Андрей Прокаев.

Прокаев: проблемы с мобилизацией заставят Украину пойти на переговоры с РФ

По его словам, сейчас мобилизация позволяет киевскому режиму восполнять потери на фронте. Однако эксперт отметил, что рано или поздно у Украины возникнут проблемы на этом направлении.

"Начнёт сказываться социально-экономическая обстановка, потому что в условиях остановки производства и других процессов эта страна несёт потери", — сказал специалист в интервью изданию "Украина.ру".

В конечном итоге, пояснил Прокаев, Украине придётся продолжить переговоры с РФ по вопросам, связанным с урегулированием конфликтной ситуации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия априори не отказывается от встречи президента РФ Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским, но для проведения переговоров нужно подготовить документ с конкретными договорённостями.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина владимир путин владимир зеленский
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