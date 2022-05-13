Песков: Россия априори не отказывается от личной встречи Путина и Зеленского

Для проведения личной встречи президента РФ Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским необходимо подготовить документ с договорённостями, который будет финализирован в ходе переговоров. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Россия априори не отказывается от встречи глав государств. Он пояснил, что позиция российского лидера Путина по этому вопросу не изменилась.

"Подготовка к встрече может и должна быть выражена исключительно в разработке соответствующего документа, который должен быть потом финализирован уже на высшем уровне", — сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул: без таких подготовительных действий переговоры не будут организованы. При этом он добавил, что Киев не отвечает на предложения Москвы по урегулированию конфликтной ситуации.

"Все наши условия переданы украинской стороне, ответа нет", — уточнил Песков.