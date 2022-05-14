Посол ЛНР о намерениях Киева "мобилизовать миллион человек": живой товар

Масштабная мобилизация одного миллиона граждан Украины показывает наплевательское отношение к людям, считает посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. По мнению дипломата, единственное что демонстрируют подобные речи, это безразличие к собственной стране.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в планах у киевской власти провести масштабную мобилизацию сил и призвать на службу более миллиона человек.

​​"В сделку под названием "война на Украине" вкладывались с нескольких сторон: США&UK и Ко дают вооружение, боекомплект и денег на выживание, а Украина вкладывается "живым товаром" — поставит пушечное мясо", — считает Мирошников.

Посол подчеркнул, что на фоне астрономических сумм на "помощь Украине", Киев готов продолжать конфликт и рисковать жизнью людей.

"Байден намерен дать 40 млрд долларов, страны G7 заявили о 30 млрд евро, вот и Украина выставляет один миллион человеческих жизней", — резюмировал посол.