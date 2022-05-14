Масштабная мобилизация одного миллиона граждан Украины показывает наплевательское отношение к людям, считает посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. По мнению дипломата, единственное что демонстрируют подобные речи, это безразличие к собственной стране.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в планах у киевской власти провести масштабную мобилизацию сил и призвать на службу более миллиона человек.
"В сделку под названием "война на Украине" вкладывались с нескольких сторон: США&UK и Ко дают вооружение, боекомплект и денег на выживание, а Украина вкладывается "живым товаром" — поставит пушечное мясо", — считает Мирошников.
Посол подчеркнул, что на фоне астрономических сумм на "помощь Украине", Киев готов продолжать конфликт и рисковать жизнью людей.
"Байден намерен дать 40 млрд долларов, страны G7 заявили о 30 млрд евро, вот и Украина выставляет один миллион человеческих жизней", — резюмировал посол.
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