Байден: США и Греция вместе противостоят России в ситуации вокруг Украины

Президент США Джо Байден заявил, что США и Греция вместе противостоят России в ситуации вокруг Украины. Об этом он сказал на приёме в честь находящегося в Вашингтоне с визитом премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

Американский лидер утверждает, что Греция и США едины в вопросе украинского кризиса и в том, чтобы "навязать серьезные экономические издержки России". По его словам, именно США и Греция достойный пример, как демократические страны могут действовать вместе.

"Мы помогаем украинцам сказать "нет" российской агрессии. И мы говорим "нет" тирании и идее, заключающейся в том, что автократии опередят демократии в XXI веке. А именно это, на мой взгляд, стоит на кону", — утверждал Байден.

По мнению Байдена именно США, смогут защитить демократию везде, где она находится под угрозой. Однако о какой "украинской демократии" идёт речь, если президент Владимир Зеленский взял под свой полный контроль все украинские СМИ, распространяет фейки, распустил оппозиционные партии и отказывается делать хоть что-то, кроме съёмок видео, что может реально спасти тысячи украинских граждан. Очевидно, США преследуют лишь одну цель — навредить России.