Военный ДНР Ситх: "азовцы"* не смогли бы незаметно выйти по подземным тоннелям

Военный ДНР с позывным "Ситх" заявил, что "азовцы"* не смогли бы незаметно выйти по подземным тоннелям, поэтому начали сдаваться в плен.

Про катакомбы "Азовстали" ходит множество историй. По некоторым данным, лабиринты завода тянутся на десятки километров, и, пройдя по ним, можно очутиться далеко от территории "Азовстали". Отсюда возникает вопрос: почему бойцы ВСУ не ушли по ним, а решили сдаться в плен?

Военный НМ Донецкой народной республики объяснил "МК", что попытки у военнослужащих выйти с "Азовстали" по подземным путям были.

"Оттуда выходили и мирные граждане, сотрудники "Азовстали", которые знали план этих катакомб. В интернете не единожды появлялись видео, где сотрудники завода рассказывают, где и что там находится", — рассказал военный.

ВС РФ и НМ ЛДНР знают практически обо всех выходах этих тоннелей, но иногда "азовцы"* выходили через коллекторы, о которых было неизвестно. Военный ДНР рассказал, что не так давно группа боевиков вылезла в районе Мариупольского зоопарка, расстреляла магазины и снова скрылась.

"Неоднократно боевики выходили в так называемую "красную" зону. Это та самая территория, которая граничит с "Азовсталью" на другой стороне реки Кальчик. Последняя такая вылазка была 8 мая. Один из бойцов нацбатальона успел переодеться в гражданскую одежду и затаился в камышах у реки. На вторые сутки его случайно обнаружила местная жительница, которая пришла к реке за водой. Чтобы избежать разоблачения, боевик попытался зарезать женщину, но она начала кричать, и он сбежал", — рассказал военный.

Военные из 105-го полка, под охраной которых находится эта территория, полночи искали этого боевика. Выходит, что "азовцы"* могут регулярно выходить в город, но массово уйти оттуда не могут.

"Наши ребята из оцепления контролируют все известные выходы. Даже та вылазка в районе зоопарка, скорее всего, для самих "азовцев"* стала неожиданностью. Неподалеку расположен наш блок-пост, и вряд ли они осознанно рискнули бы выйти в прямой близости от него", — отметил военный.

Военный ДНР предположил, что боевики сами не знают полный план-схему "Азовстали", поэтому покинуть территорию завода не могут.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ