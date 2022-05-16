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Автор Юлиана Смирнова

Военный ДНР Ситх: "азовцы"* не смогли бы незаметно выйти по подземным тоннелям

Мир

Военный ДНР с позывным "Ситх" заявил, что "азовцы"* не смогли бы незаметно выйти по подземным тоннелям, поэтому начали сдаваться в плен.

Военный ДНР Ситх: "азовцы"* не смогли бы незаметно выйти по подземным тоннелям

Про катакомбы "Азовстали" ходит множество историй. По некоторым данным, лабиринты завода тянутся на десятки километров, и, пройдя по ним, можно очутиться далеко от территории "Азовстали". Отсюда возникает вопрос: почему бойцы ВСУ не ушли по ним, а решили сдаться в плен?

Военный НМ Донецкой народной республики объяснил "МК", что попытки у военнослужащих выйти с "Азовстали" по подземным путям были.

"Оттуда выходили и мирные граждане, сотрудники "Азовстали", которые знали план этих катакомб. В интернете не единожды появлялись видео, где сотрудники завода рассказывают, где и что там находится", — рассказал военный.

ВС РФ и НМ ЛДНР знают практически обо всех выходах этих тоннелей, но иногда "азовцы"* выходили через коллекторы, о которых было неизвестно. Военный ДНР рассказал, что не так давно группа боевиков вылезла в районе Мариупольского зоопарка, расстреляла магазины и снова скрылась.

"Неоднократно боевики выходили в так называемую "красную" зону. Это та самая территория, которая граничит с "Азовсталью" на другой стороне реки Кальчик. Последняя такая вылазка была 8 мая. Один из бойцов нацбатальона успел переодеться в гражданскую одежду и затаился в камышах у реки. На вторые сутки его случайно обнаружила местная жительница, которая пришла к реке за водой. Чтобы избежать разоблачения, боевик попытался зарезать женщину, но она начала кричать, и он сбежал", — рассказал военный.

Военные из 105-го полка, под охраной которых находится эта территория, полночи искали этого боевика. Выходит, что "азовцы"* могут регулярно выходить в город, но массово уйти оттуда не могут.

"Наши ребята из оцепления контролируют все известные выходы. Даже та вылазка в районе зоопарка, скорее всего, для самих "азовцев"* стала неожиданностью. Неподалеку расположен наш блок-пост, и вряд ли они осознанно рискнули бы выйти в прямой близости от него", — отметил военный.

Военный ДНР предположил, что боевики сами не знают полный план-схему "Азовстали", поэтому покинуть территорию завода не могут.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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