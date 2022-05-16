Сатановский рассказал о "путинометре" Байдена и его выгодных для РФ глупостях

Учёный, экономист, член общественного совета при министерстве обороны РФ Евгений Сатановский рассказал, почему президент США Джо Байден обвиняет во всём президента России Владимира Путина, и как РФ выиграет от ляпов американского лидера.

В большом интервью для argumenti.ru эксперт заявил, что, по словам Байдена, Путин виноват во всех нынешних бедах Америки на 71%.

"Байден так сказал. Он определил это своим каким-то путинометром. Сегодня ориентируются по Путину, как раньше, к примеру, по Фиделю Кастро. Это нормальная ситуация для американской политической пропаганды", — высказался он.

Сатановский также отметил, что все ляпы и глупости, которые Байден допускает сейчас, очень выгодны для России.

"Если врагом руководит человек, теряющийся в словах и путающий свою жену со своим заместителем, то это замечательно, с моей точки зрения", — сказал он.

Эксперт также объяснил, как работает нынешняя экономика США. По его мнению, американские власти печатают ровно столько денег, сколько им нужно, не задумываясь о том, к чему это может привести.

Ранее главный редактор журнала "Национальная оборона", полковник запаса Игорь Коротченко заявил, что Россия обладает мощными средствами поражения, которые способны уничтожить любой американский центр принятия решений, если возникнет такая необходимость.