Новый конфуз президента США Джо Байдена не показался забавным американским политикам. Из-за дезориентации на сцене и рукопожатий "в пустоту", конгрессмен Марджори Тейлор-Грин заявила, что лидеру нации необходимо объявить импичмент.
Речь идёт об очередном ляпе Байдена, когда политик закончив своё выступление сначала протянул руку "невидимому" собеседнику для рукопожатия, а позже и вовсе заблудился на сцене и не мог найти выход.
Транслировали выступление лидера США в Северной Каролине на всю страну, что одних американцев позабавило, а других возмутило.
"Наш президент попытался пожать руку буквально никому. Это невероятно стыдно! Он руководит нашей страной. Уже достаточно", — написала Тейлор-Грин в Twitter*.
Конгрессмен призвала немедленно объявить импичмент Байдену.
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