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Автор Екатерина Широкова

Конгресс США требует импичмент "потерявшегося" на сцене Байдена

Мир

Новый конфуз президента США Джо Байдена не показался забавным американским политикам. Из-за дезориентации на сцене и рукопожатий "в пустоту", конгрессмен Марджори Тейлор-Грин заявила, что лидеру нации необходимо объявить импичмент.

Конгресс США требует импичмент "потерявшегося" на сцене Байдена

Речь идёт об очередном ляпе Байдена, когда политик закончив своё выступление сначала протянул руку "невидимому" собеседнику для рукопожатия, а позже и вовсе заблудился на сцене и не мог найти выход.

Транслировали выступление лидера США в Северной Каролине на всю страну, что одних американцев позабавило, а других возмутило.

"Наш президент попытался пожать руку буквально никому. Это невероятно стыдно! Он руководит нашей страной. Уже достаточно", — написала Тейлор-Грин в Twitter*.

Конгрессмен призвала немедленно объявить импичмент Байдену.

* соцсеть заблокирована на территории РФ по требованию Генпрокуратуры.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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