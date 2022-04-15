Конгресс США требует импичмент "потерявшегося" на сцене Байдена

Новый конфуз президента США Джо Байдена не показался забавным американским политикам. Из-за дезориентации на сцене и рукопожатий "в пустоту", конгрессмен Марджори Тейлор-Грин заявила, что лидеру нации необходимо объявить импичмент.

Речь идёт об очередном ляпе Байдена, когда политик закончив своё выступление сначала протянул руку "невидимому" собеседнику для рукопожатия, а позже и вовсе заблудился на сцене и не мог найти выход.

Транслировали выступление лидера США в Северной Каролине на всю страну, что одних американцев позабавило, а других возмутило.

"Наш президент попытался пожать руку буквально никому. Это невероятно стыдно! Он руководит нашей страной. Уже достаточно", — написала Тейлор-Грин в Twitter*.

Конгрессмен призвала немедленно объявить импичмент Байдену.

* соцсеть заблокирована на территории РФ по требованию Генпрокуратуры.