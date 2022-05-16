Евросоюз в срочном порядке хочет принять Албанию и Северную Македонию в альянс

Верховный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС намерен принять Албанию и Северную Македонию в состав альянса.

"ЕС должен в кратчайшие сроки начать переговоры о приеме Албании и Северной Македонии, задержка вредит ЕС и усиливает позиции РФ", — подчеркнул он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва считает Евросоюз "агрессивным игроком", поэтому У России есть серьёзные сомнения относительно "безобидности" возможного вступления Украины в ЕС.

Отмечается, что позиция Кремля изменилась после того, как в прошлом месяце Боррель предположил, что война с Украиной "будет выиграна на поле боя".