Верховный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС намерен принять Албанию и Северную Македонию в состав альянса.
"ЕС должен в кратчайшие сроки начать переговоры о приеме Албании и Северной Македонии, задержка вредит ЕС и усиливает позиции РФ", — подчеркнул он.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва считает Евросоюз "агрессивным игроком", поэтому У России есть серьёзные сомнения относительно "безобидности" возможного вступления Украины в ЕС.
Отмечается, что позиция Кремля изменилась после того, как в прошлом месяце Боррель предположил, что война с Украиной "будет выиграна на поле боя".
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Россия, начав специальную военную операцию, опередила Украину, которая собиралась нанести ядерный удар по Белгороду. Такое заявление сделал экономист Михаил Хазин на канале Владимира Соловьёва.