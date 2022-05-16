EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Камиль Джабраилов

Турция подтвердила планы поставок средиземноморского газа в Европу

Мир

Власти Турции подтвердили возможность поставок израильского и своего газа в Европу. По словам главного советника турецкого президента Ибрагима Калына, Анкара готова помочь Европе заместить российский газ.

Турция подтвердила планы поставок средиземноморского газа в Европу

Он уточнил, что речь идёт о сырье из Восточного Средиземноморья, при этом Анкара занимается разработкой своих шельфовых месторождений, но это требует времени. Кроме того, Турция открыта для обсуждения вопроса импорта газа из Израиля, добавил советник.

"Одной из основных альтернатив является восточно-средиземноморский газ. Турция пытается помочь в этом плане, готова быть частью процесса", — передаёт слова Калына Reuters.

Ранее турецкая газета Yeni Şafak сообщала, что страны Европы могут заместить российский газ поставками топлива из Израиля через Турцию. Также издание отмечало, что Анкара планирует активнее разрабатывать собственные месторождения нефти и газа на морском шельфе, для чего в июле турецкий флот получит ещё одно судно, способное проводить буровые работы на глубину более 12 тыс. метров.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
Темы европа турция израиль
Sberbank
Новости
Ходаковский: "На "Азовстали" началась эвакуация раненых националистов"
Катя Гордон про свадьбу бывшего мужа с 20-летней арфисткой: "Поддерживаю"
Путин о расширении военной инфраструктуры Финляндии: "Вызовет ответную реакцию"
Фармацевт напомнила правила хранения лекарств в домашних условиях
Ходаковский: "Судя по всему, готовится эвакуация раненых с "Азовстали"
Вопреки санкциям "Бэтмена" и "Соника" показали в кинотеатрах Владивостока
Лукашенко на встрече с Путиным призвал "пойти по пути Китая" в борьбе с фейками
Турция подтвердила планы поставок средиземноморского газа в Европу
Люся Штейн из Pussy Riot: "Вернусь в Россию, если захочу посидеть в тюрьме"
Минобороны Украины: "Мы разрабатываем военные планы деблокады "Азовстали"
Популярное
Мир. Новости мира
Хазин заявил, что Киев готовил ядерный удар по Белгороду

Россия, начав специальную военную операцию, опередила Украину, которая собиралась нанести ядерный удар по Белгороду. Такое заявление сделал экономист Михаил Хазин на канале Владимира Соловьёва.

Хазин заявил, что Киев готовил ядерный удар по Белгороду
Военкор Сладков сообщил, что резервистов ЛДНР отзовут с фронта
Силовые структуры
Военкор Сладков сообщил, что резервистов ЛДНР отзовут с фронта
Силовые структуры
Группировка "О" ВС РФ уничтожила 2-й отдельный штурмовой батальон ВСУ в ДНР
Мир. Новости мира
Баширов: США могут ударить ядерным оружием не по России, а около Китая
Ирина Шлионская 7,5 миллиона британцев находятся в контакте с умершими Ирина Шлионская Любовь Степушова Санкции Запада потеряют эффективность в союзе РФ и Ирана Любовь Степушова Людмила Черткова В интимных проблемах немецких женщин тоже виноват Путин Людмила Черткова
Силовые структуры
Солдаты ВСУ бегут из укрепрайонов под прикрытие "живого щита"
Мир. Новости мира
Болгарский политолог: конфликт России и Украины закончится, как Корейская война
Баширов: Польша готовится войти на Западную Украину в третьей декаде мая
Мир. Новости мира
Баширов: Польша готовится войти на Западную Украину в третьей декаде мая
Последние материалы
Ходаковский: "На "Азовстали" началась эвакуация раненых националистов"
Катя Гордон про свадьбу бывшего мужа с 20-летней арфисткой: "Поддерживаю"
Россию авансом обвинили в грядущем мировом голоде
Путин о расширении военной инфраструктуры Финляндии: "Вызовет ответную реакцию"
Фармацевт напомнила правила хранения лекарств в домашних условиях
7,5 миллиона британцев находятся в контакте с умершими
Ходаковский: "Судя по всему, готовится эвакуация раненых с "Азовстали"
Вопреки санкциям "Бэтмена" и "Соника" показали в кинотеатрах Владивостока
Лукашенко на встрече с Путиным призвал "пойти по пути Китая" в борьбе с фейками
Парфюмер: современные модные духи пахнут инфантильностью
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников