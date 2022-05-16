Турция подтвердила планы поставок средиземноморского газа в Европу

Власти Турции подтвердили возможность поставок израильского и своего газа в Европу. По словам главного советника турецкого президента Ибрагима Калына, Анкара готова помочь Европе заместить российский газ.

Он уточнил, что речь идёт о сырье из Восточного Средиземноморья, при этом Анкара занимается разработкой своих шельфовых месторождений, но это требует времени. Кроме того, Турция открыта для обсуждения вопроса импорта газа из Израиля, добавил советник.

"Одной из основных альтернатив является восточно-средиземноморский газ. Турция пытается помочь в этом плане, готова быть частью процесса", — передаёт слова Калына Reuters.

Ранее турецкая газета Yeni Şafak сообщала, что страны Европы могут заместить российский газ поставками топлива из Израиля через Турцию. Также издание отмечало, что Анкара планирует активнее разрабатывать собственные месторождения нефти и газа на морском шельфе, для чего в июле турецкий флот получит ещё одно судно, способное проводить буровые работы на глубину более 12 тыс. метров.