В Турции рассказали о поставках израильского газа в Европу

Страны Европы могут заместить российский газ поставками топлива из Израиля через Турцию. Об этом сообщает газета Yeni Şafak.

"Израильский газ рассматривается как вариант, его маршрут планируется через Турцию, через Восточное Средиземноморье", — говорится в материале издания.

В нём также отмечается, что Анкара планирует активнее разрабатывать собственные месторождения нефти и газа на морском шельфе. Для этого в июле турецкий флот получит ещё одно судно, которое будет осуществлять глубоководные исследования и дноуглубительные работы в Средиземном море. Оснащение корабля позволит проводить буровые работы на глубину более 12 тыс. метров, сообщает турецкая газета.