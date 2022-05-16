Сенатор Пушков: Запад слишком часто угрожает изолировать неугодные страны

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на высказывание руководителя крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии Манфреда Вебера о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

По его словам, на Западе звучит слишком много угроз изолировать неугодные державы, в том числе РФ.

"Россию — изолировать, Иран — изолировать, Сирию — изолировать, Венесуэлу — изолировать, Китай — изолировать, а теперь и Турцию — изолировать?" — высказался Пушков.

Он предположил, что в конечном итоге Запад сам себя изолирует от остального мира.

Ранее Вебер заявил, что Турцию может ожидать изоляция в Североатлантическом альянсе, если она будет блокировать вхождение Финляндии и Швеции в военный блок.

"Любой, кто поставит под вопрос сплочённость в НАТО, будет изолирован внутри сообщества. Нет никаких оснований замедлять или блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО", — приводит слова политика WAZ.