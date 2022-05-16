Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на высказывание руководителя крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии Манфреда Вебера о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.
По его словам, на Западе звучит слишком много угроз изолировать неугодные державы, в том числе РФ.
"Россию — изолировать, Иран — изолировать, Сирию — изолировать, Венесуэлу — изолировать, Китай — изолировать, а теперь и Турцию — изолировать?" — высказался Пушков.
Он предположил, что в конечном итоге Запад сам себя изолирует от остального мира.
Ранее Вебер заявил, что Турцию может ожидать изоляция в Североатлантическом альянсе, если она будет блокировать вхождение Финляндии и Швеции в военный блок.
"Любой, кто поставит под вопрос сплочённость в НАТО, будет изолирован внутри сообщества. Нет никаких оснований замедлять или блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО", — приводит слова политика WAZ.
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