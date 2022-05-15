Баширов: Польша готовится войти на Западную Украину в третьей декаде мая

Польская армия готовится в 20-х числах мая войти на территорию четырёх западных областей Украины, которые в Варшаве считают своими восточными землями, так как когда-то они были в составе Польши. Об этом сообщил политолог Марат Баширов со ссылкой на источники, заслуживающие доверия.

По словам эксперта, в Киеве настроены по этому вопросу негативно, однако не собираются обращать на него внимание. Поляки же уверяют, что операция будет миротворческой и применить принцип коллективной обороны, закреплённый в пятой статье договора НАТО, они просить не будут, если попадут под удары российских ракет.

Аналитик также добавил, что с точки зрения проведения военных действий Киев ничего не решает. Всем управляют британцы и израильтяне.

Заметим, информация о готовящемся вторжении Польши на Западную Украину появилась ранее в соцсетях. В частности, на это обратил внимание военный корреспондент Юрий Котенок.