Баширов назвал возможной подготовку Польши к нападению на Белоруссию

В сети появился документ на имя председателя Госпогранслужбы Украины Сергея Дейнеко, в котором речь идёт о том, что 22-24 мая на территорию четырёх западных областей Украины планируется ввод объединенного "литовско-польского миротворческого контингента" в составе четырёх батальонов. Это 9500 военнослужащих и 279 единиц военной техники.

Документ может быть фейком, но это ещё одно подтверждение разработки планов по оккупации и дальнейшему разделению страны. Такое мнение высказал военный корреспондент Юрий Котенок.

А вот политолог Марат Баширов заметил, что пока данный документ мало напрягает Россию, и оставляет возможность наносить удары по этим областям с прежней систематичностью. Однако в этой связи появляется тревога за Белоруссию, считает эксперт.

Он напомнил, что в республике начались внеплановые военные учения, а президент Александр Лукашенко хочет оставить в стране С-400 и "Искандеры" с совместных учений России и Белоруссии.

"На самом деле, может, бумажка в Сети — это отвлечение внимания, а планируется нападение на Белоруссию? Такой вариант возможен", — предположил аналитик.

Он пояснил ход своих мыслей. Так Польша считает Лукашенко нелегитимным, а Светлана Тихановская, которую можно назвать "президентом в изгнании", живёт в Варшаве и может "обратиться" к польскому лидеру Анджею Дуде с просьбой "освободить" Белоруссию и свергнуть Лукашенко. В таком случае Россия, понятно, не сможет остаться в стороне и по договору ОДКБ поддержит Минск.

По мнению политолога, это может в какой-то степени отвлечь российских военных от Донбасса. А учитывая, что есть ещё угроза Преднестровью, то в перспективе в Восточной Европе может гореть уже не один конфликт, а сразу три.

"Европейские лидеры своими руками готовятся отправить Европу в этот костер, особенно Шольца можно будет поздравить с этим фактом", — заключил Баширов.

Ранее, 9 мая, Лукашенко пообещал ответить вместе с Россией в случае атаки Запада на республику.