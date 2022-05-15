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Автор Екатерина Широкова

Рolitico: G7 призвали Китай "более решительно" надавить на Путина

Мир

Страны "Большой семёрки" обратились к Китаю с призывом "надавить" на Россию и президента Владимира Путина, чтобы как можно скорее прекратить спецоперацию на Украине. Кроме того, представители G7 в очередной раз предупредили КНР о последствиях "тесного сотрудничества" Пекина и Москвы.

Рolitico: G7 призвали Китай "более решительно" надавить на Путина

Так, согласно информации, G7 вновь обратились к китайским властям с призывом поддержать Украину на фоне спецоперации и "не помогать" российской стороне.

"Мы призываем Китай поддержать в соответствии с международным правом суверенитет и независимость Украины и целостность её международно признанных границ, а также решительно призвать Россию прекратить военную агрессию против Украины", — цитирует заявление Рolitico. — Призываем Китай не помогать России в её агрессивной войне против Украины, не подрывать санкции".

Как подчеркнули члены "Большой семёрки", в противном случае страны будут вынуждены принять меры и в отношении Пекина.

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление российского сенатора Алексея Пушкова о том, что в случае, если европейские и западные страны решатся, на аналогичные российским, санкции, то это обрушит мировую экономику, в том числе и в государствах-инициаторах ограничений.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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