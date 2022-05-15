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Автор Екатерина Широкова

Пушков: санкции против Китая обрушат экономику Запада

Политика

Оголтелая борьба с Россией путём ввода санкций уже привела к дестабилизации рынков в мире, заявил сенатор Алексей Пушков. Если ограничения, аналогичные российским, будут введены против Китая, мировая экономика рухнет и Западу не удастся "спастись от её обрушения".

Пушков: санкции против Китая обрушат экономику Запада

Как подчеркнул сенатор, развязав глобальную санкционную политику, Запад сам не заметил, как начал зависеть от последствий своих же решений. По словам политика, если западные лидеры "додумаются" ввести аналогичные ограничения и против Китая, о чём нет-нет да заявляют, то никому не удастся удержать мировую экономику.

"Уже ясно и то, что если санкции, подобные антироссийским, будут применены Западом против Китая с его гигантским ВВП и большей, чем у США долей мировой торговли, мировая экономика просто рухнет. И Западу не удастся спастись от этого обрушения", — пояснил сенатор.

Пушков подчеркнул, что у масштабной глобализации, которую активно продвигали европейские и западные лидеры через "американизацию и вестернизацию", есть сторона, которую не могут контролировать сами "инициаторы".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
Темы китай россия алексей пушков
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