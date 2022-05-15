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Автор Екатерина Широкова

Германия: РФ намерено превратила спецоперацию на Украину в "зерновую войну"

Мир

Российская сторона намеренно превратила спецоперацию на Украине в масштабную "войну за зерно", заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. По её мнению, из-за действий Москвы миру грозит повсеместный голод.

Германия: РФ намерено превратила спецоперацию на Украину в "зерновую войну"

Как подчеркнула глава немецкого МИД, нехватка зерновых и высокие цены на пшеницу — хорошо продуманная кампания.

"Мы не должны быть наивными — это не побочный ущерб. Это сознательно выбранный инструмент в гибридной войне, которая ведётся прямо сейчас", — заявила Бербок на саммите министров иностранных дел в Берлине. — Действия России вызывают перебои с поставками, неизмеримый рост цен — не только в нашей стране, но и во всём мире — и угрозу жестокого голода".

Как подчеркнула политик, российская сторона специально создаёт "питательную среду" для кризиса, чтобы ослабить позиции мировых держав и спровоцировать голод.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия германия анналена бербок
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