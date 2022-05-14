Власти Молдавии пригрозили наказать "непокорных" политиков за георгиевские ленты

Надевшие в День Победы запрещённую в Молдавии георгиевскую ленточку политики должны быть наказаны по закону, заявил спикер молдавского парламента Игорь Гросу. По его словам, именно чиновники "подают пример" гражданам.

Какое конкретно наказание будут требовать для политиков, Гросу не уточнил, но подчеркнул, что с "пророссийскими" инцидентами будут разбираться правоохранительные органы.

"Мы будем просить правоохранительные органы, чтобы депутаты были привлечены к ответственности, потому что они должны подавать пример", — заявил Гросу журналистам.

Запрет на георгиевскую ленту ввели в стране в конце апреля, однако многие жители Молдавии, в том числе и политики, посчитали это абсурдным и надели символ в День Победы. Так, ранее Pravda.Ru писала о том, что с запрещённым символом на публике появились экс-президенты Игорь Додон и Владимир Воронин.