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Автор Камиль Джабраилов

Бывшие президенты Молдавии нарушили закон и надели георгиевские ленты

Мир

Бывшие президенты Молдавии Игорь Додон и Владимир Воронин надели георгиевские ленты и приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Кишинёве. Политики не подчинились запрету властей на использование российских символов Победы.

Бывшие президенты Молдавии нарушили закон и надели георгиевские ленты

"Я считаю, что утверждение закона, по которому была запрещена георгиевская лента, стало ошибкой. Граждане Молдавии имеет право на своё мнение, большая часть наших жителей сегодня отмечает День Победы", — сказал Додон.

Он добавил, что готов обратиться в суд, если его оштрафуют за ношение ленты. Кроме того, экс-президент предложил помощь своих юристов всем, кто будет наказан властями за демонстрацию символов Победы.

Додон и Воронин прошли во главе колонны участников "Бессмертного полка" от центральной площади Кишинёва до мемориального комплекса "Вечность".

Ранее власти президент Молдавии Майя Санду ввела запрет на использование в стране георгиевской ленты, а также символов Z и V. За их демонстрацию для граждан предусмотрены штрафы в размере до 500 долларов.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
Темы молдавия майя санду игорь додон
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