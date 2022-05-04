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Автор Камиль Джабраилов

В Молдавии дорогу украсили символами Z и V с георгиевской лентой

Мир

На дорожном полотне в Гагаузской автономии в Молдавии появились символы российской спецоперации на Украине Z и V в цветах георгиевской ленты. Инцидент расследует местная полиция.

По данным интернет-издания gagauzinfo, местные жители разрисовали часть дороги у села Томай, где появилась надпись "ГагауZия с Vами".

"Неизвестные нанесли запретные символы на выезде из села Томай на участке республиканской трассы. На асфальте изображена георгиевская лента, а также символы Z и V", — говорится в сообщении портала.

Ранее власти Молдавии ввели запрет на использование в стране георгиевской ленты, а также символов Z и V. За их демонстрацию для граждан предусмотрены штрафы в размере до 500 долларов.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
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