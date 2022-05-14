Власти Нидерландов заявили, что поставили Украине военную технику на сумму более 102 миллиона евро, а получили компенсацию только на 12,8 миллиона. По словам министра обороны страны Кайсы Оллонгрен, заявку власти направили в Евросоюз ещё в начале марта.
Так, в минобороны заявили, что полученный от Евросоюза возврат "смешон" по сравнению с затратами небольшой страны на вооружение Киева.
"Нидерланды планируют отправить на Украину пять самоходных артиллерийских установок, сумма компенсации за которые пока не определена", — пояснила Оллонгрен, выступая перед парламентом страны с отчётом.
Как подчеркнула министр, Нидерланды по настоянию ЕС уже направили Киеву:
Кроме того, политик подчеркнула, что до этого момента страна не направляла Киеву тяжёлую технику, теперь же власти намерены поставить установки в ближайшее время.
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