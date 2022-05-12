Женщину из Перми и её ребёнка убили в Нидерландах 9 мая

Уроженку Перми и её шестилетнего ребёнка жестоко убили в Нидерландах.

В убийстве подозревают главу семейства Йоста Мартена. По версии правоохранительных органов, мужчина зарезал супругу и сына. Чтобы замести следы преступления, он спалил дом и сбежал.

Утром 9 мая нидерландские пожарные прибыли на вызов. С пламенем боролись недолго, в доме стражи правопорядка нашли два тела с ножевыми ранениями: 38-летней пермячки Анны и шестилетнего мальчика по имени Даня.

Мужа убитой оперативно разыскала полиция. Автомобиль подозреваемого задержали в Германии. Он успел уехать за 300 км от дома. Сейчас предполагаемый преступник находится под стражей.

Жители местечка Гелдермалсен, где жила русская женщина, скорбят по погибшим. Рядом с домом Анны оставляют трогательные надписи на асфальте: "Покойся с миром, Дани". Витрину торговой точки, где работала женщина, украшают цветами.

В конце апреля в Подмосковье убили шестилетнего мальчика. Местный житель, вернувшись домой, обнаружил тело сына. Мужчина вызвал медиков и правоохранителей.