Министры обороны США и России провели переговоры впервые с начала спецоперации

Министр обороны США Ллойд Остин провёл телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу впервые с начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Пентагон.

По данным американского военного ведомства, Остин призвал Шойгу к прекращению огня на Украине, а также выступил за поддержание контактов.

"Остин поговорил с Шойгу 13 мая впервые с 18 февраля. Министр призвал к немедленному прекращению огня на Украине и подчеркнул важность поддержки линий связи", — говорится в сообщении Минобороны США.