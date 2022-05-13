Министр обороны США Ллойд Остин провёл телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу впервые с начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает Пентагон.
По данным американского военного ведомства, Остин призвал Шойгу к прекращению огня на Украине, а также выступил за поддержание контактов.
"Остин поговорил с Шойгу 13 мая впервые с 18 февраля. Министр призвал к немедленному прекращению огня на Украине и подчеркнул важность поддержки линий связи", — говорится в сообщении Минобороны США.
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